В Калужской области назвали причины повышения платы за капремонт на 15%

Как мы уже рассказывали, жители многоквартирных домов в Калужской области должны будут платить за капремонт на 15% больше с 1 января.

Причины такого подорожания нам назвали в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- В структуре капитального ремонта более 60% составляет стоимость строительных материалов, - заявили в министерстве.

По данным чиновников, за последние два года стоимость строительных материалов выросла. Это и называют главной причиной увеличения платы.

В министерстве напомнили, что по программе капремонта удалось отремонтировать более чем 2700 домов.