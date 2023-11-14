На трех улицах Калуги отключат электричество 15 ноября

В среду, 15 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Никитина, 18-28, 31, 33, 35, 39а, 47, 49, 53,

ул. Николо-Козинская, 57.

Отключение с 9:00 до 16:00: