В Калуге рассказали о планах на капремонт в 2024 году

В понедельник, 13 ноября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал о планах по капремонту многоквартирных домов в 2024 году.

Работы планируется провести в 186 домах общей площадью 454 тыс. кв. м. Их стоимость составит 1,5 миллиарда рублей.

Планируется отремонтировать 114 крыш, 18 фасадов, 46 внутридомовых инженерных систем, а также заменить 46 лифтов в 15 многоквартирных домах.