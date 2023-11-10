Водная амнистия в Калужской области завершится 1 декабря

В Калужской области до 1 декабря продолжается водная амнистия.

Собственники жилья, которые имеют самовольные присоединения к сетям водоснабжения или водоотведения, могут легализовать незаконные врезки. Стоимость работ по оформлению документов в рамках амнистии 17 900 рублей.

- В прошлом году подобной возможностью воспользовались почти 2000 заявителей, - сообщили 10 ноября в правительстве региона.