Четыре деревни в Калужской области остались без воды

В Калужской области четыре деревни временно остались без воды. Речь идет о населенных пунктах Путогино и Покровское Мосальского района, а также Носыкино и Желтыкино Дзержинского района.

По предварительным данным, воды нет из-за неисправности насосного оборудования на водозаборных скважинах. Сейчас ведутся аварийные работы.

- Прокурорами контролируется восстановление прав граждан на обеспечение населенных пунктов водоснабжением, - прокомментировали в прокуратуре Калужской области.