Новые очистные сооружения в Детчино построят до конца года

В пятницу, 10 ноября, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В поселке Детчино Малоярославецкого района до конца года планируется завершить строительство очистных сооружений.

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