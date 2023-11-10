В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2024 года

В Калужской области с 1 января 2024 года взносы за капремонт многоквартирных домов вырастут сразу на 15%. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Владислав Шапша. Документ официально опубликован в четверг, 9 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф составит 12,04 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить минимум 13,73 рубля.

Год назад капремонт также подорожал на 15%.