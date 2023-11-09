В Калуге дома ветеранов войны отремонтировали только после вмешательства прокуратуры

В Калуге на улице Георгия Амелина управляющая компания провела ремонт двух домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны.

За работы взялись только после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве 9 ноября.

- В домах имелось локальное отслоение штукатурно-окрасочного слоя фасада входных групп, внутренних стен подъездов, ненадлежащее состояние входной тамбурной двери, - пояснили в прокуратуре.