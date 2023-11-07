На трех улицах Калуги отключат электричество 8 ноября

В среду, 8 ноября, на Правом берегу в Калуге отключат электричество.

Света не будет с 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В зону отключения попадут дома на улицах Вишневой, Шоссейной и Заречной, а также автосервис и здание «Газпрома».