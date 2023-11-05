В Калуге до конца года расселят дом начала 19 века

В редакцию обратилась калужанка Наталья, женщина прислала фото дома с улицы Баумана.
- В очередной раз проходила по верхней части улицы Баумана. В этот раз в одном из домов была открыта входная дверь. Внутри покосившаяся лестница и осыпавшиеся кирпичи. Судя по объявлению, там еще проживают люди! Этот дом собираются ремонтировать? Сейчас он портит впечатление от старых улочек Калуги.
За комментариями мы обратились в Городскую управу Калуги, получили подробный ответ:
- В настоящий момент в многоквартирном доме № 13 по улице Баумана зарегистрированы 9 человек. В декабре 2015 года Городская Управа Калуги признала дом аварийным и подлежащим реконструкции, поскольку он является объектом культурного наследия местного значения «Дом П.Н. Дехтерева с воротами и оградой», нач. XIX в», сносу не подлежит.
Согласно программе расселения ветхого и аварийного жилья в городе Калуге, предусмотрено четырехэтапное расселение многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017. Многоквартирный дом № 13 по ул. Баумана включен в Программу и будет полностью расселен до 31.12.2023.
О дальнейших этапах реконструкции этого дома информации пока нет.
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