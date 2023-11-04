Две станции водоочистки построили в Калужской области

Об этом сообщил в субботу, 4 ноября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В поселке Мятлево Износковского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» завершается строительство двух станций очистки воды.

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