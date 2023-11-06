На двух улицах Калуги отключат электричество 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, короткая рабочая неделя начнется в Калуге с отключения электричества.

Ремонтные работы пройдут с 9:00 до 16:00.

Света не будет на улице Чичерина 9а, 13, 15, 19 и улице Телевизионной, 10, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».