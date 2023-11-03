В Калужской области завершается капремонт многоквартирных домов

В Калужской области практически завершился капремонт жилых домов, которые попали в программу на 2023 год. В пятницу, 3 ноября, об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Полностью отремонтированы все запланированные фасады, лифты, отмостки и внутридомовые инженерные системы. Работы ведутся лишь на одной крыше, пока она готова примерно на 85%.

- Благодаря программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году в Калужской области улучшат условия жизни более 22 тысяч человек, - заявили в министерстве.