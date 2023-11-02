В Калуге снесут два дома рядом с Синими мостами

Рядом с Синими мостами в Калуге в конце октября сгорели два расселенных дома.

То, что от них осталось, снесут, сообщил 2 ноября городской голова Дмитрий Денисов.

- Дал поручение обгоревшие и портящие вид города здания снести. Благодаря проходящим поблизости работам соответствующая техника для этого имеется, - заявил чиновник.