Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
История Калуги Статьи

Восемь улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.11.2023 14:09 0 430
Восемь улиц Калуги останутся без электричества

В пятницу, 3 ноября, в Подзавалье не будет электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ремонтные работы пройдут с 8:30 до 15:00. Без света останутся следующие улицы Калуги:

  • ул. Садовая,
  • ул. Нижнесадовая,
  • пер.1-й Садовый, 
  • пер. 2-й Садовый, 
  • пер. Лаврентьевский (полностью),
  • пер. Карачевский (полностью),
  • ул. Лаврентьевская,
  • пер. Нижнесадовый (полностью).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.11.2023 14:09 0 430
Тэги: жкх электричество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания проводит для детей уроки электробезопасности
Волшебная сила искусства: в ЦФО стартовал новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»
Калужская сбытовая компания: Финансовые итоги деятельности за 9 месяцев 2023 года
В 2023 году Калужская сбытовая компания ввела ограничения энергоснабжения в отношении 2 500 жителей - должников
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что такое Ledger Nano X?
Проверить СРО по ИНН в реестре через сайт Himera Search
Будущее фитнеса: интерактивные тренировки и виртуальная реальность

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru