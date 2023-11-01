В центре Калуги отключат электричество 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество в домах на двух улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

На улице Достоевского света не будет в домах 45 и 47, на Театральной – в домах 13/47 и 15/56.

Ранее эти же дома были обесточены 30 октября.