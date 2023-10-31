На 11 улицах Калуги отключат холодную воду

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в водоканале.

В четверг, 2 ноября, из-за проведения ремонтных работ в Калуге без холодной воды останутся жители 11 улиц.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!