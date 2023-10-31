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Деревня в Калужской области уже 10 дней остается без воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2023 12:56 0 333
Деревня в Калужской области уже 10 дней остается без воды

Деревня Зубово Юхновского района с 21 октября остается без водоснабжения. Причиной этому стал выход из строя водонапорной башни.

- Сроки решения данной проблемы жителям не оглашаются, - жалуется местная жительница. - Подвоз воды осуществляется не своевременно: техническая вода была 26 и 30 октября, планируют еще привезти на неделе, а питьевую так и не доставили! Просим обеспечить подвоз питьевой воды, так как в деревне нет ни родника, ни общего колодца. Есть жители без личного транспорта и пожилые люди - они нуждаются в подвозе питьевой воды! Просим также огласить сроки, когда водоснабжение в деревне возобновится.

Но сроков чиновники пока не называют. В администрации Юхновского района пообещали привезти воду 1 ноября.

- Деревня передана на баланс водоканала недавно. Специалисты провели диагностику скважины, ей требуется ремонт, - заявили также в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Сейчас обсуждаются варианты решения этой проблемы, после чего будут известны сроки выполнения работ.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2023 12:56 0 333
Тэги: жкх вода
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