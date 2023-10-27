В Калуге одну из управляющих компаний лишили лицензии

В Калуге управляющая компания «Победа» лишена лицензии. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил исполняющий обязанности начальника областной Госжилинспекции Кирилл Дзюбенко.

По его словам, у компании были систематические нарушения в управлении домами, а также она не подготовилась вовремя к отопительному сезону.

Ранее власти Калуги сообщали, что «Победа» не запустила отопление в доме №22 на улице Глаголева, так как там украли теплотрассу.