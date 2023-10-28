В центре Калуги отключат электричество 30 октября

В понедельник, 30 октября, некоторые жители центра Калуги останутся без электричества из-за замены оборудования. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 13:00 до 16:00.

В зону отключения попадут улица Достоевского, 45, 47 и улица Театральная, 13/47, 15/56.