Жителей Людиново предупредили о проблемах с водой

В среду, 25 октября, в городе Людиново Калужской области ожидаются проблемы с водой.

Пониженное давление будет наблюдаться с 10:00 до 20:00 из-за работ по замене запорно-регулирующей арматуры на водозаборе, пояснили в водоканале.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в комментарии коммунальщиков.