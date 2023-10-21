В Калуге ищут деньги на снос дома на улице Глаголева

На днях появилось сообщение о сносе жилого дома на улице Пестеля в Калуге. В комментариях наш читатель отметил, что такое же здание есть на улице Глаголева, но его не сносят.

- Расселили давно. Три раза уже горел. А все не сносят, - рассказал калужанин.

На эту критику отреагировали в городской управе.

- 20 декабря 2021 года было утверждено решение о сносе многоквартирного дома. Однако, из-за ограниченных бюджетных средств на текущий момент нет финансирования для проведения сноса здания, - заявили чиновники. - Возможность сноса будет рассмотрена после утверждения бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.