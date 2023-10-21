На окраине Калуги отключат воду

Во вторник, 24 октября, в Калуге не будет воды в поселке Мирный. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в водоканале.

Отключение продлится с 9:00 до 21:00.

После проведения ремонта в воде могут на некоторое время появиться примеси.