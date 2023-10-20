Что сейчас происходит на месте строительства новой поликлиники в Калуге

В Калуге продолжается строительство новой поликлиники на Правом берегу. О ходе работ в пятницу, 20 октября, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие прокладывают наружные и внутренние сети, а также системы отопления и водоснабжения. Устанавливаются окна, благоустраивается территория.

- Медицинский объект, необходимый для жителей самого быстроразвивающегося района Калуги, сможет принимать в смену 650 человек - 400 взрослых и 250 детей, - рассказал Лежнин. - Поликлиника будет состоять из 3 основных независимых помещений: детская поликлиника, взрослая поликлиника, женская консультация, а также ряда необходимых вспомогательных блоков.