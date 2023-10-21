На пяти улицах Калуги отключат электричество

Света не будет с 8:00 до 17:00:

В понедельник, 23 октября, часть Калуги останется без электричества из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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