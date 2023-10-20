В Калуге несколько домов остались без отопления

В пятницу, 20 октября, проблемы с отопление возникли в микрорайоне Малинники в Калуге. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе»

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