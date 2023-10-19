Половина Тарусы осталась без воды из-за аварии

В четверг, 19 октября, в городе Таруса Калужской области возникли проблемы с водой.

- На устранение аварийной ситуации по улице Луначарского брошены все силы. Здесь произошел порыв. Без водоснабжения на данный момент полгорода, - заявил глава районной администрации Михаил Голубев. - По проекту для того, чтоб избежать подтопления и размыва дороги, нужно было заложить две дренажные трубы. Открытым способом это сделать было невозможно. Во-первых, большая глубина, во-вторых, здесь сосредоточены все коммуникации. Было принято техническое решение провести работы для закладки путем бурения. Во время их проведения произошла подвижка грунта, вследствие чего и лопнула чугунная труба.

Сейчас ремонтники ищут место порыва. Там поставят хомут или муфту.