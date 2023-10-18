На 11 улицах Калуги отключат электричество 19 октября

В четверг, 19 октября, в Калуге не будет электричества в домах на 11 улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Заречная,

ул. Вишневая,

ул. Шоссейная,

Правобережный проезд,

ул. Можайка.

Отключение с 13:00 до 17:00