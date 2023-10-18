В Калужской области до конца года заработают 9 станций водоочистки

До конца нынешнего года в Калужской области появятся девять новых станций водоочистки. Об этом 18 октября рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Вода станет чище в Новослободске, Мятлево, Бетлице, Товарково, Людиново, Ульяново, Кирове, Жукове и Обнинске.

- На строительство станций в рамках нацпроекта «Жилье и горсреда» предусмотрено 696,3 миллиона рублей из средств федерального бюджета, - напомнил Лежнин. - Введение водоочистных сооружений в эксплуатацию позволит значительно улучшить качество важнейшего жизнеобеспечивающего ресурса.