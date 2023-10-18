Строительство проблемного дома завершилось в Калужской области

Завершилось строительство еще одного проблемного многоквартирного дома, который расположен в Калужской области. Об этом в среду, 18 октября, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Дом №8б на Сиреневом бульваре в Воротынске введен в эксплуатацию. Как ранее сообщалось, проблемы там возникли еще 10 лет назад.

- В рамках процедуры банкротства застройщика на торгах объект был приобретен Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, - пояснил Лежнин. - Фонд успешно завершил строительство многоквартирного дома.