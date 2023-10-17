В Калужской области завершается строительство станций водоочистки

Строительство станции водоочистки завершилось в селе Новослободск Думиничского района. Об этом 16 октября по итогам оперативного совещания сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

При этом близки к завершению работы еще в нескольких населенных пунктах.

Станции водоочистки в Износках, Мятлево и Бетлице готовы на 95%.

- Выполняется благоустройство территорий, идут пусконаладочные процессы, - пояснил министр.