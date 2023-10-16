Очистные в Детчино достроили на 74%

До конца года в поселке Детчино Малоярославецкого района планируется сдать в эксплуатацию очистные сооружения. Об этом сообщил 16 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На данный момент строительная готовность составляет 74%.

- Существующие очистные построены более 30 лет назад, износ оборудования превышает 80%, - пояснил министр. - Новые очистные сооружения мощностью 800 куб.м/сут. смогут полностью обеспечить жилищный фонд поселка и создадут резерв для новых присоединений.