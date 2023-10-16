На окраине Калуги отключат электричество

Во вторник, 17 октября, в Калуге отключат электричество в домах на улице Кирпичный завод МПС, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет в домах 2, 4 и 10.

Электричество отключат из-за валки деревьев. Она пройдет с 9:00 до 12:00.