В Калуге снесут многоквартирный дом

В 1-м переулке Пестеля в Калуге снесут аварийный дом №27. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Непригодным для жизни его признали еще в 2015 году.

- Из 23 семей жильцов 19 уже согласились на переселение, их документы находятся в стадии оформления, - заявил Денисов. - С 4 семьями ведем переговоры, подбираем возможные варианты. В любом случае, новые квартиры будут расположены в пределах города.

По его словам, рядом на этой улице к 2026 году построят многоквартирный жилой дом.