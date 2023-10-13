Камера засняла, как калужане выбрасывают мусор

В Боровске местная администрация в качестве эксперимента установила камеру, которая была направлена на контейнерную площадку на улице Рябенко, где ранее появлялось большое количество мусора.

- При просмотре записей стало ясно: вокруг контейнера появляется мусор не из-за отсутствия в нем свободного места, а по небрежности людей, - рассказали 13 октября в калужском Центре управления регионом. - Как это происходит — смотрите в ролике.

С начала года жители Калужской области 1752 раза пожаловались в сети на несанкционированные свалки.