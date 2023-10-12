В Калуге назвали причины отсутствия отопления в детском саду

Наша читательница из Калуги сообщила о проблемах с отоплением в детском саду №116 на улице Гагарина. По словам женщины, детям приходится спать в одежде.

В четверг, 12 октября, ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Сегодня связывались с руководством сада. В системе отопления сада проблем нет, тепло в здание подано, температура сейчас находится на уровне 18-20 градусов, но в течение дня поднимется до 22. К сожалению, произошла авария теплосети, из-за которой на этой неделе прекратилась подача тепла, но сейчас проблема устранена и температурный режим нормализуется.