Еще 15 домов в центре Калуги остались без отопления из-за аварии

Городская управа Калуги публиковала список 15 домов, где пока так и не запустили отопление. А в четверг, 12 октября, наша читательница Людмила рассказала о проблемах с котельной на улице Вооруженного Восстания, 12. По ее словам, аварий произошла еще 6 октября.

- В пятиэтажках еще худо-бедно топят, а девятиэтажки мучаются: то в одном стояке есть подача тепла, то в другом, то вообще нигде, - рассказала калужанка.

Ситуацию прокомментировали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Там подтвердили наличие проблемы и предоставили список еще из 15 домов, где нет отопления:

ул. Марата, 5,

Ул. Пацаева, 6, 7А,

Ул. Карпова, 5, 7, 15, 17, 19,

Ул. Дарвина, 18,

Ул. Театральная, 22, 43/8,

пер. Гостинорядский, 2, 4, 6/9,

ул. Достоевского, 35.

Также пострадал детский сад «Колокольчик».

Вернуть тепло обещают примерно к 15:00.