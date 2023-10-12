Власти Калуги опубликовали список замерзающих домов

Вечером 11 октября городской голова Калуги Дмитрий Денисов опубликовал список из 15 домов, куда пока не пришло отопление.

По его словам, в большинстве случаев проблема в завоздушенных стояках, а управляющие компании не могут попасть в квартиры на верхних этажах.

Денисов сообщил, что проблемы возникли у следующих управляющих компаний: «ЖКО Березка», МБУ «СЖО», «Фортуна», «Победа» и «Горизонт».

Список домов без отопления:

Ул. Телевизионная, 51. Там еще устраняют утечку.

Ул. Глаголева, 12 и 14. Дома находятся в стадии расселения, но люди там еще живут. Радиаторы отопления кто-то украл.

1-й пер. Пестеля, 50. Часть квартир также расселена, в некоторых украли радиаторы.

Ул. Комсомольская, 5. Ведутся пусконаладочные работы.

Ул. Воскресенская, 25. Устраняют утечку.

Ул. Баумана, 34. Ведутся пусконаладочные работы.

Ул. Болотникова, 15. Работники не могут попасть в соседний дом, чтобы открыть задвижку.

Ул. Герцена, 19А. Также не могут открыть задвижку в соседнем доме.

Ул. Вишневского, 19. Ведутся сварочные работы.

Ул. Константиновых, 13. Планируется замена задвижки.

Ул. Театральная, 22. Ведутся сварочные работы.

Ул. Максима Горького, 110/47. УК не добралась до дома из-за загруженности на других объектах.

Ул. Глаголева, 22. Украли часть теплотрассы к дому.

Ул. Маршала Жукова, 27. Меняют аварийный участок теплотрассы.

Список адресов горуправа передала в ГЖИ.

Калужан также просят сообщать об отсутствии отопления в домах, которых нет в этом списке.

Телефоны горячих линия по отоплению: 8-800-450-01-01, +7(4842)27-77-77.