Губернатор раскритиковал начало отопительного сезона в Калуге

Утром в среду, 11 октября, на заседании правительства Калужской области обсудили начало отопительного сезона. Губернатор Владислав Шапша отметил, что в целом по региону все организовано достаточно эффективно, но вот в Калуге с задачей не справились.

- Несмотря на большой объем подготовительной работы – в областном центре заменили 32 километров тепловых сетей, - прокомментировал глава региона. - К сожалению, созданных резервов в городе не хватило для эффективного запуска тепла во все дома. Поэтому считаю, что Калуга с началом отопительного сезона справилась плохо. Ошибки исправлены. Но их повторять нельзя. Поручил руководству областного центра скорректировать работу. Оперативно завершить пуск тепла, устранить все частные вопросы жителей. Проявить больше внимания к проблемам людей.

По словам губернатора, необходимо заранее готовить все ресурсы для оперативного решения проблем как в этой сфере, так и в целом в подготовке города к зиме.