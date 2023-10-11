Губернатор раскритиковал начало отопительного сезона в Калуге

Утром в среду, 11 октября, на заседании правительства Калужской области обсудили начало отопительного сезона. Губернатор Владислав Шапша отметил, что в целом по региону все организовано достаточно эффективно, но вот в Калуге с задачей не справились.
- Несмотря на большой объем подготовительной работы – в областном центре заменили 32 километров тепловых сетей, - прокомментировал глава региона. - К сожалению, созданных резервов в городе не хватило для эффективного запуска тепла во все дома. Поэтому считаю, что Калуга с началом отопительного сезона справилась плохо. Ошибки исправлены. Но их повторять нельзя. Поручил руководству областного центра скорректировать работу. Оперативно завершить пуск тепла, устранить все частные вопросы жителей. Проявить больше внимания к проблемам людей.
По словам губернатора, необходимо заранее готовить все ресурсы для оперативного решения проблем как в этой сфере, так и в целом в подготовке города к зиме.
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