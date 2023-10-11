В Калуге прокуратура открыла горячую линию из-за проблем с отоплением

За последнюю неделю калужане жаловались на проблемы с отоплением. Ранее мы сообщали о том, что Городской голова Дмитрий Денисов рассказал о холодной температуре в своем кабинете.

Он подчеркнул, что с подачей тепла в социально-культурно-бытовые объекты справились практически на 100%, а калужанам, у которых до сих пор холодно, посоветовал задуматься о смене УК.

В связи с возникшими проблемами прокурор области поручил провести в Калуге «горячую линию» по пуску тепла. Об это сообщили в среду, 11 октября, в пресс-службе надзорного ведомства.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8-910-526-36-89.