В Калуге детский сад остается без отопления

На улице Степана Разина в Калуге возникли проблемы с отоплением в детском саду «Тополек». Об этом сообщила одна из наших читательниц.

Во вторник, 10 октября, ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- В сад «Тополёк» подано отопление, но, к сожалению, есть проблемы с завоздушенностью батарей. В течение этой недели их должны решить.