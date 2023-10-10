Городской голова Калуги пожаловался на холод в своем кабинете

В конце прошлой недели в Калуге похолодало, и в нашу редакцию массово начали приходить жалобы на отсутствие отопление в жилых домах.

В понедельник, 9 октября, на планерке в горуправе о холоде в кабинете рассказал и городской голова Дмитрий Денисов:

- Буквально час назад здесь пришли сантехники, спустили воздух, вот я на третьем этаже нахожусь, здесь достаточно еще прохладно. Поэтому, уважаемые калужане, я понимаю, что в доме не комфортно. Мы начали отопительный сезон с подачи тепла в объекты соцкультбыта и практически на 100% справились с поставленной задачей.

По жилым домам он посоветовал требовать запуск тепла от управляющих компаний. А если те не справляются, то задуматься о смене УК.