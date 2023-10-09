В Калужской области включили отопление в 90% жилых домов

В Калужской области по данным на утро понедельника, 9 октября, отапливается 90% жилых домов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На сегодняшний день тепло подается во все детские, образовательные, лечебные учреждения и социально значимые объекты, - прокомментировал глава региона. - С 6 октября тепло начало поступать в многоквартирные дома с центральным отоплением. Более 90% жилищного фонда на сегодня отапливается в соответствии с нормативами. По остальным активно ведется работа по завершению пуска отопления.

Если в вашем доме еще нет отопления, чиновники просят обращаться в Государственную жилищную инспекцию по телефону: 8-800-450-01-01. Также можно оставить комментарий под публикацией губернатора.