На Правобережье Калуги из-за ремонтных работ дома на нескольких улицах остались без горячей воды и отопления

В субботу, 7 октября, многоэтажки сразу на нескольких улицах Правобережья остались без горячей воды. Об отсутствии горячей воды и отопления сообщают жители улиц 65 лет Победы, Георгия Димитрова, Фомушина, Хорошая.

Оказалось, что о проведении работ сообщали ранее, а ряд управляющих компаний предупредили об этом своих жильцов. На месте проведения работ, которые начались сегодня еще до 9 часов утра, нам дали комментарий.

- Ведем сварочные работы, - сказал нам специалист. - От воды ушли, чтобы можно было проводить сварку, резать. До семи часов вечера уже закончим, но в планах раньше. Работают два звена ремцеха, кран, на сварочных работах 10 человек, экскаваторщик и две бригады из котельной. Не менее двух десятков человек. Выполняем монтаж задвижек на 600, довольно сложная работа - диаметр большой. Погодные условия на скорость не повлияют.