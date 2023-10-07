На окраине Калуги отключат воду 9 октября

В понедельник, 9 октября, деревня Крутицы на окраине Калуги останется без воды. Это связано с техническими работами, сообщили коммунальщики.

Отключение запланировано на период с 9:00 до 20:00.

После этого в воде на некоторое время могут появиться примеси.