На восьми улицах Калуги отключат воду 7 октября

В субботу, 7 октября, в Калуге временно не будет воды на восьми улицах. Это связано с аварийно-ремонтными работами у дома №18 на улице Азаровской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Холодной воды не будет с 14:00 до 20:00:

Ул. Азаровская (от ул. Московской до ул. Прирельсовой),

Ул. Прирельсовая,

Ул. Станционная,

Пер. Станционный,

Ул. Карьерная,

1-й пер. Карьерный,

2-й пер. Карьерный,

Пр-д Терепецкий.

После проведения работ в воде возможно появление примесей.