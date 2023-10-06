Глава калужского Минстроя поручил ускорить модернизацию станции очистки воды в Людиново

В пятницу, 6 октября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин с рабочей поездкой отправился в южные районы региона.

В Людиново он посетил водозаборный узел и проверил ход работ по модернизации станции очистки воды. Данные мероприятия выполняются в рамках федерального проекта «Чистая вода».

- Поручил подрядной организации ускорить сезонные работы по благоустройству и увеличить темп, - заявил Лежнин.