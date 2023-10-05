В Калуге отопление в жилых домах включат 6 октября

Центральное отопление в жилых домах Калуги начнут включать в пятницу, 6 октября. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Соцобъекты города уже отапливаются. Все непредвиденные ситуации на старых сетях с изношенными трубами специалисты оперативно устраняют, - заверил чиновник.

По его словам, как и в прошлые годы, на регулировку системы отопления после пуска тепла в многоквартирные дома потребуется время.