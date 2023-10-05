В Калужской области начинают включать отопление в жилых домах

На этой неделе в Калужской области запустили центральное отопление в школах, детских садах и больницах. А в пятницу, 6 октября, начнут топить и в жилых многоэтажках.

Первые дома решили нагреть в Жуковском районе.

- Сообщаю, что завтра начинаем подавать тепло в дома, - прокомментировал глава районной администрации Анатолий Суярко. - А в детских садиках уже тепло.

Напомним, на выходных ожидается резкое похолодание. Днем в Калуге будет около +5.