Губернатор прокомментировал капитальный ремонт очистных сооружений в Обнинске

В четверг, 5 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о ходе капитального ремонта очистных сооружений в Обнинске. Ранее местные жители жаловались на запах в городе.

- Ряд технологических аварий привел к тому, что на очистные в больших количествах поступал грунт, что привело к гибели активного ила - важной составляющей системы очистки, - пояснил Шапша.

Сейчас проходит очистка существующих отстойников, запланировано строительство нового.

- В ходе работ по удалению погибшего ила его запах может становиться сильней, - рассказал губернатор. - Поручил проводить эту работу таким образом, чтобы свести к минимуму попадание запаха на территорию города.

Он пообещал лично контролировать этот вопрос в Обнинске.